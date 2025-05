Legislativas 2025. Os sete temas que marcaram o Debate das Rádios

Os líderes dois oito partidos com assento parlamentar estiveram esta segunda-feira frente a frente no Debate das Rádios, no segundo dia de campanha para as eleições legislativas de 18 de maio.

O caso da empresa da família do primeiro-ministro, o apagão elétrico da semana passada, o estado da Justiça, a Defesa, a eutanásia e o pós-eleições foram temas que marcaram o debate entre Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos, André Ventura, Rui Rocha, Paulo Raimundo, Mariana Mortágua, Rui Tavares e Inês Sousa Real.

Spinumviva, o campo da ética

O debate começou na ética, com o caso Spinumviva a dominar os ataques. Luís Montenegro defendeu-se, garantindo que a venda das suas quotas na empresa familiar foi “juridicamente intocável.” Mas Pedro Nuno Santos atacou: “Quem mistura negócios com política não pode ser político.”

Rui Tavares, do Livre, reforçou, dizendo que a empresa “continua a ser um potencial veículo de influência.” Inês de Sousa Real acusou Montenegro de transformar “um problema pessoal num problema do país.”

Apagão, o campo da crise

O apagão nacional de 28 de abril foi outro campo de confronto. Luís Montenegro justificou o atraso no envio do SMS de alerta, dizendo que comunicar cedo demais “criaria falsas expectativas.” Rui Tavares criticou, lamentando que “a população podia ter ganho dez horas de avanço” se fossem usados sistemas alternativos. André Ventura, do Chega, foi ainda mais direto: “Foi pura incompetência.”

Também Inês de Sousa Real, do PAN, apontou falhas na resposta, comparando-a ao “atraso na resposta à crise climática.”