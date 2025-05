Montenegro e um futuro Governo: "PS convive mal com a derrota, não aceita estar longe do poder"

A estabilidade do próximo Governo foi tema do debate das rádios e Luís Montenegro aproveitou a oportunidade para dizer que o PS "convive mal com a derrota" e que "não aceita estar longe do poder".

Em transmissão na Renascença, TSF, Antena 1 e Rádio Observador, Pedro Nuno Santos começou por dizer que o Partido Socialista "não viabilizou nenhum Governo da AD" e que é necessário “sentido de responsabilidade”, referindo que o PS apenas deu "condições de governabilidade" e que o objetivo do partido é "formar um Governo alternativo".

"Foi assim que aconteceu há um ano atrás, quando quem ganhou as eleições não tinha uma maioria no parlamento. A AD, sem uma maioria no parlamento, formou Governo. A única maneira de derrotar a AD é com uma vitória do Partido Socialista", afirmou Pedro Nuno Santos.

Em resposta, Luís Montegro foi taxativo: "Não venho para aqui discutir a história, mas o PS convive mal com a derrota. Não aceitou perder as eleições, não aceita estar longe do poder", afirmou, o que levou a uma interrupção do líder socialista.

"Está mesmo nervoso", disse Montenegro, com Pedro Nuno Santos a responder: "Estamos num debate, era só o que faltava."