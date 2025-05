Pedro Nuno Santos: "Em gestão de crises, este Governo é profundamente incompetente"

Outro dos temas em destaque no debate das rádios, em transmissão na Renascença, é o do apagão da semana passada, que levou a um corte de eletricidade em todo o país na úlitma segunda-feira. Num dia em que o sistema utilizado para as comunicações em situações de emergência falhou, Pedro Nuno Santos afirmou que é "fácil culpar o SIRESP", porque este "não fala", e que "o Governo falhou". "Ainda hoje não sabemos que tentativas de comunicações foram feitas através do SIRESP e falharam. E precisamos de perceber o que falhou. Só sabemos que o Governo responsabiliza o SIRESP pelas falhas na comunicação. Luís Montenegro fez aqui um grande elogio à rádio mas não a usou para falar com os portugueses", afirmou o líder do PS, que lamentou a ausência da rádio nas comunicações, o que levou à proliferação de desinformação. Pedro Nuno falou ainda que o Governo de Luís Montenegro tem "um currículo" no que respeita à gestão de crises, mencionando que "não há uma palavra" a assumir responsabilidade na greve do INEM que levou a mortes. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui. "Do ponto de vista de gestão de crises, este Governo é profundamente incompetente", afirmou. Pedro Nuno Santos também lembrou que o sistema foi alvo de investimentos após os incêndios de 2017 e acusou o Governo de adiar soluções: “O PSD fala há muitos anos do SIRESP. Estiveram lá um ano e só agora vão começar a estudar o SIRESP. É conveniente.”

Antes, Luís Montenegro indicou que é necessário "reestruturar o SIRESP, que tem falhado sucessivas vezes", referindo que os resultados em Portugal "foram melhores que em Espanha". "Se quiserem comparar a reação das entidades espanholas, comparem à vontade. O Governo português tem sido usado como um elemento diferenciador pela positiva em Espanha. É sempre possível irmos verificar se as coisas funcionaram bem ou mal, mas salvaguardamos a reposição rápida da situação", afirmou, garantindo que não está em cima da mesa utilizar a Starlink, rede de satélites de Elon Musk. Montenegro admitiu ainda que o envio da mensagem da Proteção Civil foi feito apenas às 17h porque “foi o momento em que havia informação fidedigna.” O líder da AD destacou também o papel da rádio na partilha de informação durante o apagão: "Tranquilizámos a população com as informações sustentadas que tínhamos. Em tempos de crise, comunicar hora a hora, só por comunicar, não é a melhor opção. A rádio permitiu que 47 entidades públicas comunicassem com a população", explica.

Montenegro é "bom com perceções, no teste da realidade ficou aquém" Para Paulo Raimundo, "foi preciso um apagão para que se fizesse luz" sobre a soberania energética do país. O líder do PCP indicou que o dia serviu para mostrar que as comunicações "voltaram a falhar como não podem falhar". O comunista indicou que os setores elétrico, das comunicações e da emergência "são demasiado importantes" e que "não podem estar entregues" a interesses "que não sejam os nacionais", defendendo um "setor energético unificado", a única maneira possível evitar o apagão. Já Mariana Mortágua, a coordenadora do Bloco de Esquerda, refere que é essencial recuperar a "soberania" na área energética e da tecnologia, argumentando que não podemos ficar à mercê de operadores privados, "uma oligarquia americana" que controla a Starlink ou os cabos submarinos. Rui Tavares, do Livre, diz que o Governo "não passou no teste da realidade" sobre o apagão e lembra a rádio, uma tecnologia "simples e a custo zero" que não foi utilizada. "A rádio teve um papel essencial, mas não podemos apenas confiar em comunicação áudio. As pessoas têm de receber texto. O Governo mandou um SMS tarde, que chegou quando a situação já estava resolvida. Há um sistema que vários governos têm, que passa um sinal rádio para texto. O ministro Miguel Pinto Luz disse que temos infraestutura preparada para isso, que teria funcionado se fosse enviado nas primeiras horas, enquanto o gerador funcionava. Teria chegado até aos turistas", lamenta. Rui Tavares conclui com uma palavra diretamente para Montenegro: "É muito bom com as perceções, devia criar uma consultora. No teste da realidade ficou aquém."