Sondagem. Quem venceu o debate das rádios?

Os oito candidatos ao cargo de chefe do Governo estiveram em confronto esta segunda-feira no debate das rádios, que teve transmissão em simultâneo na Renascença, Antena 1, TSF e Rádio Observador.

Ao longo de duas horas, os líderes de AD, PS, Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, CDU, Livre e PAN mostraram diferenças nos mais variados temas, entre a Spinumviva, a governabilidade, a defesa ou o apagão da última segunda-feira.

No domingo, em debate na RTP, os mesmos líderes colocaram Luís Montenegro debaixo de fogo, com ataques sobre o o caso da empresa familiar Spinumviva. O primeiro-ministro garantiu que fez "tudo de boa fé, dentro dos parâmetros da lei e do comportamento ético".

O debate nas rádios foi o último a colocar frente a frente os líderes das oito forças políticas com representação parlamentar. Esta terça-feira realiza-se o debate dos partidos sem representação parlamentares, também na RTP, pelas 21 horas.

