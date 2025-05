Foto do dia. Montenegro junta antigos líderes do PSD ao almoço

Não foram todos, é certo, mas Luís Montenegro conseguiu reunir à sua volta a grande maioria dos antecessores na liderança do PSD. De Cavaco Silva a Pedro Passos Coelho, de Luís Marques Mendes a Manuela Ferreira Leite. Até Pedro Santana Lopes, que já não é militante, marcou presença, num almoço realizado na sede nacional. De fora, ficaram Rui Machete e Pinto Balsemão (por motivos de saúde) e Durão Barroso (que se encontra fora do país, mas enviou uma mensagem ao "amigo").

A iniciativa, que assinalou o 51.º aniversário do partido, marcou o dia de campanha. As declarações de Pedro Passos Coelho, a pedir espírito reformista ao próximo governo, ecoaram nos orgãos de comunicação social, suscitando reações da esquerda à direita.

Para Paulo Raimundo, sentiu-se o "cheiro a troika". Já André Ventura, do Chega, garante que a "cópia [Luís Montenegro] perde para o original [Pedro Passos Coelho]".



Seja como for, o presidente do PSD conseguiu, no final deste dia de campanha, obrigar o principal opositor, Pedro Nuno Santos, a vir a terreiro explicar que não está sozinho a fazer campanha, embora os "senadores" socialistas tardem em aparecer a seu lado.