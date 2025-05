Embalado pelo povo, Livre sonha com a quarta força política

A força do povo desfez o tabu. Depois de vários dias sem se comprometer com uma meta específica, Rui Tavares avançou finalmente esta quarta-feira o objetivo para as legislativas do próximo dia 18: “É muito importante que o Livre dispute esse quarto lugar à Iniciativa Liberal (IL)”. O cenário para a mudança de postura era o ideal: a feira dos Carvalhos, em Vila Nova de Gaia, à pinha com comerciantes que o reconheciam e o recebiam de sorriso na cara e braços abertos. “Gosto muito de o ver”, ouviu-se da boca de Lina – ou “Lina da Fruta”, como gosta de ser tratada. Mas já lá vamos, a esta comerciante que fez as delícias dos jornalistas e da comitiva do Livre. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Por agora, voltamos a Rui Tavares, que quer ser a quarta força política a nível nacional. Mantém a recusa em avançar um número exato de deputados (“não dá sorte”), mas continua a falar de objetivos distrito a distrito – e focados no adversário que tem sido mais mencionado nos últimos dias. “Queremos eleger em Braga, na terra do Rui Rocha – também se faz aí a disputa de eleitorado. (…) E nós dizemos claramente em Aveiro, se pudermos, o que nós queremos é ir buscar um deputado que era da Iniciativa Liberal: foi eleito por pouco e nós já não precisamos sequer de duplicar”, admitiu, apesar de ainda não haver certeza de que a caravana vai passar por Braga.

Apesar das críticas constantes ao “motoserrismo” e de parecer querer ficar com o lugar que Rui Rocha consegue em Braga há já duas legislaturas, Rui Tavares garante cordialidade ao homónimo Rocha da IL – mas não perde a oportunidade de traçar mais uma vez a fronteira. “Há uma boa competição entre o Livre e a Iniciativa Liberal, por serem partidos que reivindicam a liberdade. À direita, no caso deles, nós achamos que a liberdade que eles reivindicam é uma liberdade ‘poucochinha’: é só menos Estado, menos imposto, mais liberdade, mas a verdade é que essa competição é feita com muito sentido de humor e com relações cordiais”, esclareceu, entre risos. O ambiente é agradável, mas até quando encontrou Hugo Soares, cabeça-de-lista pela AD em Braga, a IL veio à conversa, entre os desejos de boa campanha e o reforço de querer capturar um deputado eleito por outro partido. “Rui Rocha era chato que ele está a jogar em casa”, ironizou. O “rasgo” que Tavares ganhou, no dia em que Pedro Nuno abriu a porta Lina ou "Lina da Fruta", para quem frequenta habitualmente a feira da Carvalhos, em Vila Nova de Gaia. Diz que vai votar numa mulher, mas reconhece Rui Tavares – “o careca da quarta, porque é pequeno”. E, apesar de falar com simpatia, pede-lhe “mais rasgo”.

“Você aqui fala melhor do que na televisão. Você na mesa atrofia. Precisa de dar dois murros na mesa”, apontou-lhe, numa aula de media training improvisado, entre frutas e legumes que Lina vende ali há mais de 30 anos.

Tavares aceita as sugestões (“concordo”) e parece levá-las a sério, ao bom jeito do líder do Livre, que assume querer profissionalizar a campanha em comparação às anteriores. “Isto aprende-se também, é como tudo. Vai ser corrigido”, garantiu. Depois de Lina, as bancas seguintes já levam com uma boa disposição mais consciente de si mesma, mas também alimentam este à-vontade do líder do Livre. “Este ano, é no Livre que vou votar. Antes, não votava em ninguém, não ia. Acho que ele fala bem, pronto”, antecipa Nazaré, com o marido ao lado a pedir para pendurar uma bandeira do partido na banca. É apenas uma das várias comerciantes que admite o voto em Rui Tavares, mas é talvez a mais importante. A estratégia do Livre passa por captar votos de abstencionistas e também de eleitorado à direita. Por um lado, devido à vontade de crescer – “não queremos disputar votos e mandatos à esquerda, porque isso não nos tira do mesmo lugar”. Por outro, pode ser interpretada como uma forma de dizer a Pedro Nuno Santos que o partido está pronto e forte para uma alternativa à esquerda.

