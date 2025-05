Embalado pelo povo, Livre sonha com a quarta força política

“Você aqui fala melhor do que na televisão. Você na mesa atrofia. Precisa de dar dois murros na mesa”, apontou-lhe, numa aula de media training improvisado, entre frutas e legumes que Lina vende ali há mais de 30 anos.



Tavares aceita as sugestões (“concordo”) e parece levá-las a sério, ao bom jeito do líder do Livre, que assume querer profissionalizar a campanha em comparação às anteriores. “Isto aprende-se também, é como tudo. Vai ser corrigido”, garantiu.

Depois de Lina, as bancas seguintes já levam com uma boa disposição mais consciente de si mesma, mas também alimentam este à-vontade do líder do Livre. “Este ano, é no Livre que vou votar. Antes, não votava em ninguém, não ia. Acho que ele fala bem, pronto”, antecipa Nazaré, com o marido ao lado a pedir para pendurar uma bandeira do partido na banca. É apenas uma das várias comerciantes que admite o voto em Rui Tavares, mas é talvez a mais importante.

A estratégia do Livre passa por captar votos de abstencionistas e também de eleitorado à direita. Por um lado, devido à vontade de crescer – “não queremos disputar votos e mandatos à esquerda, porque isso não nos tira do mesmo lugar”. Por outro, pode ser interpretada como uma forma de dizer a Pedro Nuno Santos que o partido está pronto e forte para uma alternativa à esquerda.