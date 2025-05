Foto do dia. O bailarico de Pedro Nuno Santos convence eleitores no Algarve

O líder do Partido Socialista esteve esta quarta-feira no Algarve e não resistiu a dar um pé de dança num baile de idosos na Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Faro.

Com um ouvido em Setúbal, de onde o seu oponente Luís Montenegro saiu com as orelhas a arder, depois das críticas que ouviu de alguns reformados que não esquecem os cortes que a troika lhes fez nas pensões, e outro na música, certamente, para não falhar o passo, Pedro Nuno mostrou que tem a “pedalada” necessária para a campanha e dotes para galantear os pensionistas, uma fatia essencial do eleitorado. “Dança muito bem”, garantiu uma das idosas que fez par com o socialista.

O PSD já fez as pazes com os reformados, como alega Luís Montenegro? É possível, mas, para já, na pista de dança, é Pedro Nuno que leva vantagem.