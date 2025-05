Como evitar desperdício de 850 mil votos? Um círculo de compensação de 10 deputados

O professor e matemático Henrique Oliveira acredita, por isso, que um círculo de compensação “iria estragar as hipóteses já difíceis e remotas de uma maioria absoluta”. Com uma distribuição dos votos na Assembleia mais semelhante à votação efetiva dos portugueses, seria preciso ter “praticamente de 50% [dos votos] para ter uma maioria absoluta no Parlamento”.

Apesar de os cálculos não darem todas as respostas, o professor João Telhada está confiante que há dois aspetos no voto dos portugueses que se alteravam com um círculo de compensação. Em primeiro lugar, fala de uma possível diminuição da abstenção.

“Se houver uma volta de compensação as pessoas podem ter esta sensação real, baseada em dados, de que vai haver mais representatividade e as pessoas poderão votar mais”, prevê João Telhada.

Depois, acrescenta, há a questão do voto útil. O professor acredita que “se nós tivéssemos este tipo de sistema que que iria aproveitar os votos desperdiçados, ia fazer também com que houvesse transferência do chamado voto útil, tipicamente dos grandes partidos para os pequenos partidos”.

Para já, os matemáticos concordam que podem fazer-se estudos e apresentar as soluções, mas apenas os decisores políticos têm o poder para reformular o sistema eleitoral.