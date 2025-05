Sondagem. AD desce, mas PS também e diferença mantém-se

A intenção de voto na AD baixou na mais recente sondagem do ISCTE, mas a vantagem para o PS mantém-se. Na Sondagem das Sondagens, o agregador da Renascença, a coligação de PSD e CDS confirma a tendência de crescimento em relação aos socialistas.

No inquérito de opinião para a SIC e Expresso, realizado pelo ICS e ISCTE, a AD surge com 25% das intenções de voto sem a distribuição de indecisos, enquanto o PS tem 20%. Ambos estão, assim, ainda em empate técnico, já que a margem de erro da sondagem é de +/- 3,1%, com um nível de confiança de 95%.

No estudo de opinião, que sondou 1.002 pessoas entre 25 de abril e 5 de maio, o Chega surge com 14%, enquanto a Iniciativa Liberal tem 4%. Atrás ficam CDU, com 3%, o Livre, com 2%, o Bloco de Esquerda, com 2%, e o PAN, com 1%.

A percentagem de indecisos ficou-se pelos 12%, abaixo de outras sondagens realizadas pelo ICS e ISCTE. A juntar a estes, 12% dos inquiridos indicaram que não vão votar, 2% que vão votar noutros partidos e 2% fazem parte do bloco de votos nulos ou brancos.

Com a distribuição destes indecisos, a AD fica com 32% e o PS com 27%, enquanto o Chega tem 19% e também desce em relação à última sondagem do ISCTE. Em relação à última sondagem, a IL sobe um ponto, para os 5%, enquanto CDU e Livre sobem dois pontos, para 4% e 3%, respetivamente. Bloco de Esquerda e PAN, com 2% e 1%, mantêm a intenção de voto da última sondagem para SIC e Expresso.

Para a sondagem, que foi realizada através de entrevista direta aos inquiridos nas suas residências, foram contactados 3.550 lares, para uma taxa de resposta de 28% e taxa de cooperação de 44%.