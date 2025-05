AD e PS separados por apenas 0,2 pontos em sondagem da Aximage

Na terceira sondagem divulgada em menos de 24 horas, depois do inquérito do ICS e ISCTE para SIC e Expresso e do barómetro da Intercampus para Correio da Manhã e Jornal de Negócios, a AD e o PS surgem separados por apenas 0,2 pontos percentuais. Juntando todas na Sondagem das Sondagens da Renascença, temos quedas da AD e do PS e uma subida do Chega.

O estudo de opinião da Aximage para o Diário de Notícias mostra a coligação do PSD e CDS com 28,6%, enquanto o PS tem 28,4%, após a distribuição dos indecisos, que na sondagem são 8,1%. Os dois resultados estão bem dentro da margem de erro, que é de +/- 3,8%, para um intervalo de confiança de 95%

Foram inquiridas 654 pessoas entre os dias 1 e 5 de maio, através de entrevistas CAWI, um questionário online, e CATI, entrevista telefónica, com uma taxa de resposta de quase 74%.

Atrás de AD e PS surge o Chega, que tem 18,1% de intenções de voto nesta sondagem, mais do dobro da Iniciativa Liberal, que regista 7,3%.

O Livre lidera o pelotão seguinte, com 4,1%, seguido do Bloco de Esquerda, com 3,4%, do PAN, com 2,6%, e da CDU, com 2,4%.