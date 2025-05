Maior sondagem deste ano mostra PS a aproximar-se da AD

Veja também:

A AD e o PS surgem no limite do empate técnico na maior sondagem realizada até ao momento para as eleições legislativas de 18 de maio, com os socialistas a encurtarem distâncias para a coligação PSD/CDS após a distribuição dos indecisos. Na Sondagem das Sondagens da Renascença, os dois maiores partidos ficam iguais, mas o Chega cresce.

No inquérito do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (CESOP), da Universidade Católica Portuguesa, realizado para a RTP, a Antena 1 e o Público, foram entrevistadas por telefone 1.464 pessoas - o maior número de todas as sondagens desde as eleições do ano passado -, entre os dias 28 de abril e 6 de maio.

À frente da sondagem está a coligação PSD/CDS, com 26% de intenção direta de voto, enquanto o PS tem 21%, estando ambos dentro da margem de erro de +/- de 2,5%, com um nível de confiança de 95%.

O Chega surge atrás, com 16%, com a Iniciativa Liberal distanciado, registando apenas 5%. No pelotão seguinte, Livre, CDU e Bloco de Esquerda têm 2% e o PAN 1%, e um novo partido a surgir: segundo a sondagem da Católica, o JPP pode garantir a eleição para a Assembleia da República na Madeira.

Distribuindo os 15% de indecisos desta sondagem, a AD fica com 32% e o PS com 28%, enquanto o Chega alcança os 20%.