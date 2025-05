Mais reconhecido, atrevido e ambicioso. Livre luta por si e por uma viragem à esquerda

Com os objetivos já assumidos de eleger, pelo menos, três deputados em Lisboa, dois em Setúbal e no Porto e um em Aveiro, Braga e Leiria, a meta para a bancada parlamentar do Livre chega à dezena exata – mais do dobro dos quatro que existem atualmente. A expectativa é ambiciosa, ainda para mais se se olhar para as sondagens que mostram que o objetivo de ser a quarta força política é difícil e que até pode ficar em sexto lugar, atrás da CDU. Perante os números, o porta-voz do Livre rejeita estar preocupado e diz que é apenas “uma questão de tempo” – e parece confiante de que isso vai acontecer, mesmo que seja só para próxima legislatura que “os portugueses queiram inverter o ciclo político”. A direita que não é dos direitos e a esquerda que tem de endireitar A estratégia para alcançar o objetivo parece ser virada mais para o exterior e para os adversários do que para o interior do partido. Rui Tavares tem falado inúmeras vezes de uma direita “a radicalizar-se” e – aproveitando a boleia da greve na CP e a polémica sobre a lei da greve – o líder do Livre elegeu agora um trocadilho de eleição: “Uma direita que não gosta de direitos”. A frase promete prolongar-se até ao final da campanha, para se referir à AD e aos capítulos que ainda estão por escrever na greve da CP, mas também à IL. Os liberais tornaram-se no alvo predileto de Tavares, desde as críticas constantes ao “motosserrismo” até ao “perigo” da revisão constitucional desejada por Rui Rocha. A estratégia divide-se em dois ramos da mesma árvore – em parte, Tavares quer roubar ao homónimo o lugar de quarta força política, mas também pretende minar uma solução governativa à direita.

Essa seria, para o Livre, a cereja no topo do bolo: se a um reforço de votação se juntasse a entrada para uma gerigonça 2.0. O pedido tem sido feito diariamente por Tavares, que tem noção de que será um sonho impossível de alcançar se não tiver Pedro Nuno Santos a esforçar-se pelo mesmo e consciente de que também não governará sozinho. O líder do PS já disse que está disponível para “dialogar com todos”, mas para o Livre isso não chega. Os apelos ao secretário-geral socialista são para deixar “um discurso derrotista” que “vinca o voto útil” e que tenta “inutilmente” concentrar o eleitorado à esquerda. Sem grande troco do PS, Tavares tem reforçado que só é possível “mobilizar o eleitorado “e “virar o ciclo político” se os parceiros à esquerda se mostrarem prontos para uma alternativa clara, que dê condições de governabilidade – de alguma forma, também pedido pelo Presidente da República, quando disse que só empossava um executivo com estabilidade para governar. “É muito importante que o Livre dispute esse quarto lugar à Iniciativa Liberal". A tentativa de desconvencer o voto útil veio também para cima da mesa no comício de quarta-feira à noite em Braga, quando Tavares traçou diferenças com os restantes partidos à esquerda. Não se referiu a nenhum adversário em específico, mas definiu-se como a “esquerda radicalmente moderada e moderadamente radical quando necessário” e como o “único partido” capaz de não desiludir um voto verde e ecologista. A força da união. Paupério já apareceu A confiança de Tavares para pressionar Pedro Nuno e para assumir a meta de ser a quarta força política tem razão de ser. Rui Tavares é cada vez mais reconhecido nas ruas, recebe pedidos do povo para a próxima legislatura e até desabafos sobre quem está desiludido com o sistema político. Exemplo disso são os atrasos em ações de campanha devido à forte adesão da população – como, por exemplo, nas feiras de Carvalhos em Vila Nova de Gaia e de Barcelos, onde os comerciantes receberam a comitiva do Livre com sorrisos e onde até houve abstencionistas a anunciar que vão votar no Livre.

