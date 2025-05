Pedro Nuno Santos disponível para dialogar com PSD, mas não exclui maioria absoluta para o PS

Veja também:

Pedro Nuno Santos admite dialogar com todos os partidos no pós-eleições de 18 de maio e isso inclui o PSD. Em entrevista à Renascença, o líder do PS diz que só tem o foco na vitória, mas vai procurar a “maioria estável” com todos os partidos, incluindo com os social-democratas, salientando que foi o que fez na última legislatura. “Numa vitória do PS acontecerá o mesmo”, acredita.

Numa pausa na campanha eleitoral em Castelo Branco, onde concedeu a entrevista à Renascença e que aconteceu praticamente em simultâneo com o anúncio da eleição do Papa e com o primeiro discurso de Leão XIV, Pedro Nuno Santos não pede a maioria absoluta, mas também não acha impossível ao PS obtê-la. “Não excluo nada”, diz o secretário-geral socialista.

Aos pensionistas, Pedro Nuno Santos garante que terão aumento extraordinário permanente já em 2026, mas reconhece que é preciso “avaliar a capacidade da economia”. Quanto ao IVA zero, o líder do PS, reconhece que pode ser um primeiro passo para lidar com a incerteza económica mundial.

Quanto à TAP, cuja intenção de privatização não surge no programa eleitoral do PS, Pedro Nuno Santos garante que, se vencer as eleições, é para avançar ainda na próxima legislatura, mas nos moldes que sempre defendeu: a alienação apenas “parcial” da companhia aérea.

Vamos começar pela atualidade e por esta intenção manifestada pelo primeiro-ministro de mexer na lei da greve. Já falou em autoritarismo Luís Montenegro, mas quem é afetado pela greve não precisa de ter um sinal para ser o menos prejudicado possível?

Claro que precisa. Nós temos essa preocupação, nomeadamente, as pessoas que são atingidas pelas consequências da greve. Isso implica que um Governo, perante um pré-aviso de greve, tente fazer o que está ao seu alcance, obviamente dentro daquilo que o Estado pode e a empresa pode, mas fazer o que está ao seu alcance para tentar evitar a greve. Não conseguindo evitar a greve, garantir que há serviços mínimos. O Governo não fez o que estava ao seu alcance, primeiro para evitar a greve, segundo para fixar serviços mínimos. Não é a primeira vez que isto acontece, aconteceu exatamente o mesmo com a greve do INEM.

Quando fui ministro das Infraestruturas, as greves que tive na CP tiveram sempre serviços mínimos decretados. E, portanto, aqui houve uma falha. Portanto, o Governo falhou.