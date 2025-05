Sondagem da Intercampus coloca AD com vantagem de 4,5 pontos sobre o PS

São três sondagens em menos de 24 horas e todas colocam a AD à frente do PS, mas dentro da margem da erro. Depois do inquérito do ISCTE e ICS, o estudo de opinião da Intercampus coloca a coligação do Governo com 4,5 pontos de vantagem em relação ao PS e a sondagem da Aximage deixa as duas forças políticas separadas por apenas duas décimas.

Na sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã, CMTV e Jornal de Negócios, a AD surge à frente das intenções de voto, com 27,6%, enquanto o PS tem 23,1%, já depois da distribuição de indecisos.

Com uma margem de erro de +/- 3,1%, os dois partidos estão em empate técnico, na sondagem que tem um intervalo de confiança de 95%.

O inquérito, que foi realizado através de simulação de voto em urna, teve 1.055 inquiridos e mostra um cenário em que os votos brancos e nulos seriam a quarta maior força política se fossem um partido, com 8,6% das intenções de voto.

O Chega surge à frente, com 16,7% das intenções de voto, enquanto a Iniciativa Liberal tem 5,8%, seguida de Bloco de Esquerda (3,2%), Livre (3%), CDU (2,9%) e PAN (1,8%).

A sondagem, realizada entre 24 de abril e 5 de maio, teve ainda uma percentagem significativa de indecisos: 23% dos inquiridos disseram "ainda não ter tomado uma decisão". A taxa de resposta ficou-se pelos 54,6%.

Na noite desta quinta-feira, uma nova sondagem do ICS e ISCTE para SIC e Expresso mostrava a AD com vantagem sobre o PS, mas ambos em empate técnico.