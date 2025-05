O círculo de compensação eleitoral e a alternativa ao bloco central. Tavares encosta PS à parede

É o “objetivo maior”, assumiu Rui Tavares este sábado, mas o PS vai ter de ceder a condições. O porta-voz do Livre está cada vez mais empenhado em mostrar como uma alternativa de governação à esquerda é possível e vai dando passos concretos do que espera dessa nova geringonça, com o objetivo aparente de querer pressionar Pedro Nuno Santos. “Se Pedro Nuno Santos quer ser primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos vai ter de discutir o círculo de compensação nacional”, afirmou, de forma convicta, o líder do Livre, em resposta a Pedro Nuno Santos que, em entrevista à Renascença, rejeitou essa hipótese, dizendo que dificultaria uma derrota da AD. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Tavares esclarece que este não é um dos sete pontos essenciais para começar a negociar (onde se encontram, entre outras, a defesa do SNS e audições parlamentares prévias aos nomeados como ministros), mas garante que é uma condição para se formar um governo justo e que olhe para os problemas das pessoas. “Basta desta injustiça de termos os portugueses a viver num país de dois sistemas. Porque nós temos dois sistemas políticos. Não há outra maneira de dizer isto. Nós temos multipartidarismo no litoral e depois temos bipartidarismo no interior”, defendeu, para, nas entrelinhas seguintes, acusar o PS de incoerência: “Nos Açores, o PS governou durante 16 anos e não se queixou do círculo de compensação a nível regional”.

Esta medida, cujo debate na sociedade civil se tem acentuado nos últimos anos, consiste na criação de mais um círculo eleitoral, a partir do qual se elegeriam deputados para o parlamento com os chamados “votos desperdiçados”, ou seja, os boletins que não se traduzem em eleitos nos círculos tradicionais. Para Rui Tavares, esta matéria serviu também para expandir o leque de críticas que tem feito à Iniciativa Liberal (IL), o principal alvo desde o início de campanha. Após a visita a uma cooperativa no concelho de Sintra, Tavares mostrou-se ciente de que a criação de mais um círculo eleitoral está dependente também do aval do PSD. E, para esse objetivo, a IL podia “estar a fazer mais”, colocando também a questão como uma condição para um possível acordo com a AD. “Quem nos dera a nós que a IL tivesse a mesma força de dizer ao PSD: ‘Meus caros amigos, querem um governo? Então têm de discutir o círculo de compensação nacional’”, desafiou. A recusa do bloco central e a arrogância de Costa A hipótese tem sido rejeitada por Pedro Nuno, para Luís Montenegro nem se equaciona e, na leitura de Rui Tavares, é um absurdo: ter uma solução de bloco central seria “indesejável” para o país. Mas, perante a abertura recorrente do líder do PS a dialogar com a AD, o porta-voz do Livre prefere renovar o alerta.

“Uma das hipóteses que está em cima da mesa, e essa é indesejável para o país, é um bloco central, porque entrega a oposição à extrema-direita”, alertou, durante a visita à feira de Alverca este sábado. O porta-voz do Livre não aprofunda o tema, mas aproveita-o para insistir que o próximo governo “tem de respeitar o parlamentarismo” e que tem de saber dialogar com o parlamento. E, numa altura em que assume que a grande estratégia é roubar votos à direita, Tavares parece piscar o olho e mostrar-se como a alternativa confiável aos eleitores que fugiram da esquerda depois da maioria absoluta de António Costa. “Está na raiz dos nossos problemas termos tido um governo de António Costa. Tinha a arrogância da maioria absoluta e não ligava ao Parlamento e nós criticávamos António Costa por isso. E depois, com o governo de Montenegro, que nem tem a maioria absoluta, governou com uma arrogância, pouco falando com o Parlamento”, atirou. Primeira prova do "combate ao anticiganismo" O porta-voz do Livre completou a tríade. Além das críticas à IL pela falta de compromisso na revisão da lei eleitoral e dos ataques à AD pela “arrogância”, Rui Tavares também não deixou o Chega escapar ileso este sábado. De visita à feira de Alverca, e numa altura em que André Ventura já se envovleu em trocas acesas de palavras com a comunidade cigana nesta campanha eleitoral, Rui Tavares cruzou-se com comerciantes ciganos, logo numa das primeiras bancas onde parou para distribuir panfletos. Lindo Cambão não hesitou.

