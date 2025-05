Afinal quem é o farol do país? “As mulheres”, diz Mortágua

Se há um farol neste país são “as mulheres”. Mariana Mortágua aproveitou o discurso este domingo para responder a Luis Montenegro que, na véspera, chamou para si a responsabilidade de ser o farol do país.

“O farol para este país são as mulheres que trabalham, levantam cedo, se esforçam. O farol deste país são as mulheres que trabalham o dia inteiro e recebem menos que os homens”, apontou a líder bloquista lembrando que, num cenário de uma “motosserra orçamental” , defendida pelos liberais, serão as mulheres os pilares da sociedade.

“Quando a motosserra começar a cortar a eito, vão chamar pela mãe e vão chamar pela avó e vão chamar pela irmã e vão chamar pela mulher”, disse. Porque, acrescentou, “são elas que suportam a sociedade como estes alicerces suportam esta sala”.

A sala era no LX Fcatory e serviu, este domingo, de palco o único discurso do dia de campanha dedicado ao feminismo e que começou com uma pergunta: “Quem tem medo da liberdade? Quem tem medo da igualdade?”, questionou Mortágua para logo apontar o dedo à extrema-direita e assumir o compromisso: “A violação será crime Público na próxima legislatura”, rematou.

É o subir de tom e da confiança da campanha do Bloco num resultado que poderá surpreender a 18 de maio. Isso foi assumido, pela primeira vez em campanha, pelo deputado e candidato por lisboa, Fabian Figueiredo convencido num bom resultado.

“Podem escrever o que eu vos digo: vamos ser a surpresa da noite eleitoral. Não duvidem disso”, pediu o candidato por Lisboa durante a iniciativa que marcou o arranque da segunda semana de campanha rumo às eleições de domingo.