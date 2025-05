​CDU intensifica apelo ao voto no “porto seguro com mar calmo e onda grande”

As forças comunistas alinharam-se para aquele que foi o maior evento da campanha, até agora, em Lisboa.

Cerca de 1.500 pessoas rumaram ao Pavilhão Carlos Lopes, a precisamente uma semana das eleições legislativas.

Oportunidade para ouvir o líder Paulo Raimundo intensificar o apelo ao voto, desta vez especificando os alvos do seu apelo.

“Apelamos àqueles que votaram, por esta ou por aquela razão, noutros partidos em eleições anteriores. Olhem para esta força de trabalho, honestidade e competência. Aqui há gente séria”, acenou, dirigindo-se depois aos jovens “que votam pela primeira vez”.

“Que o façam com coragem e deem o voto a esta força de coragem que está aqui para responder aos problemas do nosso povo, da juventude e do país”, assegura.

Nesta maré de enaltecimento dos comunistas e dos ecologistas “Os Verdes”, Raimundo assegura que a CDU é “muralha de resistência” e “o verdadeiro porto seguro”.

“Os portos são seguros quando a maré está calma e quando a onda é grande. Aqui está o porto seguro com a onda calma e com a onda grande”, acrescentou.

No seu discurso, Paulo Raimundo passou em revista as principais bandeiras do partido – por exemplo, defesa da saúde e escola pública ou o urgente aumento dos salários – deixando ao deputado António Filipe a despesa do ataque à oposição.