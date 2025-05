Comício de liberais, dejá vu da tinta verde e o namoro com a AD

O arranque da segunda semana de campanha de legislativas fica marcado por um dejá vu. A tinta verde voltou, mas desta vez à campanha da Iniciativa Liberal.

Num comício que prometia, com o ambiente de festa e vários membros do partido a bater o pé ao som dos covers de uma banda rock, o presidente da IL que começou a tarde por cantar "What's Up" dos 4 Non Blondes - onde gritou a mítica frase "What's going on?" - recebeu a resposta minutos depois, ao ser surpreendido pela invasão de palco de dois ativistas climáticos do movimento "Fim ao Fóssil".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O líder liberal estava nesse momento a recordar o seu percurso e juventude, quando foi interrompido. Cumprimentou e tentou conversar com os jovens, mas terminou completamente pintado com tinta em pó verde.

Rui Rocha recusou limpar a cara e continuou o discurso, garantindo que "não é um partido de protesto, mas de governação". Já sem o blazer - que atirou para o chão - e enquanto a sala gritava o seu nome, voltou a piscar o olho à AD, afirmando que no dia seguinte às eleições manterá a porta aberta. "No dia seguinte, para mudar Portugal, nós lá estaremos", disse.

O presidente da Iniciativa Liberal - ignorando por completo que se tinha tornado verde - defendeu as medidas e propostas dos liberais como a liberalização da ferrovia, o corte na burocracia e a construção de mais casas.