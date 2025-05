Em casa forte do Alentejo, Ventura pergunta "qual é o papão" de votar no Chega

E deixou depois uma pergunta aos habitantes do distrito de Portalegre, sobre as diferenças entre o atual primeiro-ministro e o anterior.

Em discurso no encerramento do jantar, Ventura indicou que "vale a pena arriscar" pois os "melhores anos da nossa história foram os anos em que arriscámos".

Em jantar-comício em Elvas, no distrito de Portalegre, Ventura apontou para os mais novos que não têm "medo de arriscar" e não colocam socialistas ou sociais-democratas de caras a vencerem as próximas legislativas de 18 de maio.

No local onde o Chega teve o seu melhor resultado nas últimas eleições, à frente de AD e PS, André Ventura aproveitou para perguntar ao país "qual é o papão" de votar no seu partido e de pensar que outra força política pode vencer as eleições.

Em Elvas, nas últimas eleições, o Chega teve 36,5% dos votos, contra 30,5% do PS e apenas 19,3% da AD.

André Ventura disse que, se governar Portugal, o país ficará "mesmo diferente daquele das últimas décadas" e pediu que "ninguém vá ao engano no próximo domingo".

"Eu quero ganhar, mas quero ganhar com o voto consciente de cada um, de que se ganharmos nada ficará igual", indicou.

André Ventura chegou de mota a Castelo Branco e insistiu numa "reconfiguração da direita"

O Chega passou este domingo à tarde pela cidade de Castelo Branco. André Ventura chegou de mota ao Campo da Feira, onde o partido organizou um almoço comício com porco no espeto.

A chegada de mota acontece um dia depois de Pedro Nuno Santos, líder do PS, ter feito exatamente o mesmo na campanha socialista. André Ventura rejeita qualquer imitação e explica que só veio à pendura porque não tem carta de mota.

Em dia de voto antecipado, o líder do Chega insiste que só com uma vitória do partido, será possível virar o "não é não" do PSD e formar uma maioria à direita.

Durante o discurso que fez no fim de almoço, mencionou "os que falam do país de abril" e afirma que quer o "país do 18 de maio", numa menção ao dia das eleições. Ventura diz que será o dia em que se "corta a direito" na corrupção e imigração, sem explicar como pretende fazê-lo.