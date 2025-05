Montenegro abre a porta a dupla com liberais, Nuno Melo avisa que trabalha em projeto a dois

“Ficava para todo o trabalho que é preciso em equipa, seguramente”, afirmou, aos jornalistas à saída de um mergulho no mar.

Ainda na praia e questionado sobre o papel do CDS, Luis Montenegro garante também um lugar ao parceiro de coligação.

Na manhã de domingo, no areal de Espinho, e depois de um mergulho no mar, a pergunta dos jornalistas era inevitável. Se Montenegro não se importava de fazer dupla com Rui Rocha.

No areal de Espinho onde foi jogar vólei esta manh(...)

De manhã Montenegro não afasta a possibilidade de uma dupla com Rui Rocha, à tarde no comício em Viseu, o ministro da presidência António Leitão Amaro avisa que o voto nos liberais é um desperdício que retira força ao primeiro-ministro.

“Aqui em Viseu votar na IL é um voto desperdiçado, não concorre para uma maioria maior. E, já agora, mesmo [a nível] nacional retira força ao primeiro-ministro que hoje temos e que vamos continuar a ter para o futuro”, afirmou o cabeça de lista da AD.

No meio destas declarações, o líder do CDS Nuno Melo, que tem estado em segundo plano nesta campanha, avisa que a coligação é apenas com dois partidos, e é para a AD que ele está a trabalhar.

“É uma coligação entre dois partidos, o CDS e o PSD”, disse Nuno Melo em Famalicão, no sábado à tarde.

“Parece que causou sururu. Mas é verdade. Todo o meu desejo é que a AD tenha um resultado robusto que nos permita numa governação depender apenas de nós. É pela coligação PSD/CDS que eu trabalho” disse Nuno Melo no comício em Viseu.

O líder do CDS discursou nos comícios deste fim de semana em Famalicão e em Viseu, mas desde que arrancou a campanha oficial no dia 4 de maio, Nuno Melo só teve direito a palavra no comício de Santarém, poucas horas depois de ter sido escolhido o novo Papa.