Spinumviva volta à campanha do PS. Vieira da Silva acusa Montenegro de estar "sempre a enganar"

O caso Spinumviva reentrou em força na campanha do PS pela mão do ex-ministro do Trabalho José Vieira da Silva. “Pode um primeiro-ministro em exercício acumular com essa função uma espécie de empresa familiar que funciona na sua casa e que mantém? Pode?”.

À pergunta do dirigente socialista, a plateia presente no Theatro Circo, em Braga, onde decorreu o comício do PS deste domingo à noite, teve resposta imediata: “Não”. A pergunta, segundo Vieira da Silva “tem de ser feita e incomoda muita gente. Não pode haver este conflito”.

Pedro Nuno Santos deixa agora para os pesos pesados do PS os ataques a Luís Montenegro, para se centrar na apresentação das propostas do partido. E Vieira da Silva meteu energia total no discurso e foi interagindo com a plateia.

“Não pode haver alguém que tenha cometido essa ilegalidade e imoralidade que nunca tenha tido a coragem de falar a verdade”, disse ainda o ex-ministro de António Costa para concluir: “Sempre a enganar, sempre a fugir até ao quarto para a meia-noite de qualquer dia”.

Ao PSD, Vieira da Silva deixou ainda um desafio: “Pode o PPD aceitar essa realidade?”. E mais uma vez à pergunta, a plateia respondeu: “Não”. “Muitos não aceitam, mas têm mais dificuldade em reconhecer”, continuou o ministro, “esta é uma verdade que pode doer, mas é necessária”.

O dirigente socialista gastou boa parte do discurso no caso Spinumviva e ainda perguntou: “Não é importante saber que o primeiro-ministro tem uma empresa em casa?”.