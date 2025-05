Foto do dia. Todos os caminhos da campanha foram dar a Espinho

AD, PS, Chega, PAN, ADN e PPM. Todos eles estiveram esta segunda-feira na feira de Espinho, a fazer campanha.

Luís Montenegro conhece certamente melhor do que qualquer um dos seus rivais na disputa eleitoral o espaço de venda que todas as semanas se instala no centro da cidade. Afinal é a sua terra natal.

E os jornalistas não perdoaram este “regresso a casa” do líder do PSD. O assunto Spinumviva voltou a ser tema de perguntas, o que irritou bastante Luís Montenegro. Mas o assunto mais quente do dia foi mesmo a eventual aliança entre a AD e a IL, um tema que Rui Rocha admite já ter sido discutido entre as duas forças políticas. Montenegro classifica o assunto de “mexericos políticos” e Nuno Melo parece não gostar da ideia de partilhar a coligação com terceiros.

O PS não deixou passar em claro a contradição: “estão de cabeça perdida”, afirmou Pedro Nuno Santos, depois de percorrer o espaço da feira.

Tanto ele, como o líder da AD concorrem como cabeças-de-lista pelo círculo de Aveiro. Um frente a frente entre líderes que foi estrategicamente evitado em Espinho: a caravana socialista entrou primeiro pelo recinto, e a da AD fez um compasso de espera para deixar que acabasse a visita de meia hora do líder do PS.