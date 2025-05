O dueto de Montenegro, o punk de Pedro Nuno e o falsete de Rocha: a campanha eleitoral em versão musical

Neste campeonato, Luís Montenegro adiantou-se: entrou em palco ainda antes de ter sido dado o tiro de partido. No passado 1 de maio, o primeiro-ministro (“sem gravata”, ou seja, em registo informal, como disse António Costa em tempos idos) galgou a escadaria de São Bento e partilhou o microfone com Tony Carreira, num dueto de “ Sonhos de Menino ”.

Do que depender de Pedro Nuno Santos, o PS irá distorcer a cantiga da AD, tentar mudar o registo. Há poucos dias, no “Instagram”, o secretário-geral socialista partilhou a sua devoção aos britânicos IDLES, particularmente o álbum "Joy As An Act of Resistance". “My blood brother is an immigrant / A beautiful immigrant (O meu irmão de sangue é um imigrante/ um belo imigrante) ” , ouve-se na música “Danny Nedelko”.

Já no último fim de semana, Rui Rocha não ficou atrás e, qual crooner em crise, aventurou-se a cantar “What’s Up” das 4 Non Blondes. A escolha era auspiciosa, o resultado menos.

Rui Rocha entra nos comícios ao som de “We Will Rock You”, dos Queen, termina sempre ao som de “Freed From Desire”, dos Gala, onde se ouve “My love has got no money / He has got strong beliefs (O meu amor não tem dinheiro / O meu amor tem convicções fortes)”.

É de notar, portanto, duas pequenas incongruências. Primeira: o perfil social dos eleitores do partido caracteriza-se por uma predominância de jovens adultos, com elevado nível de instrução . Ou seja, muito "pobres" não podem ser para conseguirem frequentar o Ensino Superior. Segunda: o partido é, conforme o próprio nome indica, liberal, não livre "from desire" (do desejo) mas, em essência, livre para agir sobre os próprios "desires".