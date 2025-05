CPI à Spinumviva e os pedidos de pragmatismo. Livre quer mais do PS

O dia começou com um alerta. “Quem dá propostas de trajetos e quem mostra o caminho que se pode fazer é o Livre”, afirmou o porta-voz do partido, Rui Tavares, aproveitando uma viagem de autocarro pelo trânsito lisboeta para deixar o recado em forma de metáfora a Pedro Nuno Santos.

As palavras ficaram a marinar, entre as propostas de mobilidade do partido e a vontade de aumentar a extensão das faixas “bus” em Lisboa – de cerca de 70 para mais 240 quilómetros – e no resto do país.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Mas, da parte da tarde, o líder do Livre voltava à narrativa – o PS, acredita Tavares, deixou um "espaço vago" à esquerda e na oposição ao Governo e o Livre está pronto para o ocupar. Desta vez, o pretexto foi o regresso do caso Spinumviva à campanha e a irritação de Luís Montenegro com as perguntas dos jornalistas sobre a sua empresa familiar.

“Se Luís Montenegro continuar primeiro-ministro, é claro que nós vamos ter de avaliar a pertinência de uma comissão parlamentar de inquérito. Se outros que são os autores originais dessa ideia, não quiserem prosseguir com ela, o Livre está aberto a avaliar essa hipótese”, afirmou, apesar de reconhecer que não é esta a CPI que “mais vontade têm de fazer”.