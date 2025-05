Foto do dia. Rui Tavares a pedalar com os olhos postos na governação

Rui Tavares encabeçou esta quarta-feira o pelotão de algumas dezenas de militantes do Livre, em Lisboa, numa ação de campanha em que percorreu algumas ruas de Lisboa de bicicleta.

Saindo da Alameda Afonso Henriques, a caravana dirigiu-se ao Terreiro do Paço, com o intuito de demonstrar que o partido ecologista e europeísta está "com muito pedalada" nesta campanha eleitoral.

Aos jornalistas, Tavares ressalvou que não basta acelerar em cima do selim. É preciso também escolher a direção certa, que é da “alternativa de governação” a Luís Montenegro.

Para o porta-voz do Livre isso significa um país mais justo, democrático, equilibrado e com uma governação íntegra, mas também a vontade de reconhecer o estado da Palestina logo após as eleições, acrescentou Rui Tavares algumas horas depois.

São muitos quilómetros para pedalar até lá.