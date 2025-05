Legislativas. Ainda não decidiu em quem votar? Recorde os programas eleitorais

Iniciativa Liberal

A IL leva à primeira página o morte "Acelerar Portugal" e arranca o documento com três objetivos para cumprir até 2030. A primeira ideia é "modernizar o Estado", mais "ágil, digital e descentralizado". Em segundo lugar, surgem reformar para "recuperar a confiança nas instituições", com o "combate coordenado à corrupção", a "regulamentação da atividade de lobbying" e uma "reforma eleitoral".

Por último, a IL propõe "romper com a estagnação económica" assente na "redução e simplificação da carga fiscal" e em "privatizações necessárias para uma economia competitiva".

Bloco de Esquerda

"Mudar de vida" é o mote do manifesto eleitoral do BE para estas eleições. Um voto no bloco, lê-se no documento, é um voto "para baixar o preço das casas, para respeitar quem trabalha e garantir saúde para todas as pessoas".

O partido liderado por Mariana Mortágua apresenta o mesmo programa eleitoral das eleições no ano passado porque, lê-se, "o mandato das deputadas e deputados do Bloco eleitos em março de 2024 foi interrompido pela crise política artificial provocada por Montenegro".

CDU: PCP-PEV

A coligação entre o PCP e Os Verdes apresenta o programa eleitoral como uma "política patriótica e de esquerda" para um "Portugal com futuro". Nos primeiros parágrafos do documento, a CDU afirma que estas eleições são consequência de uma política governativa de "promiscuidade entre o poder político e o poder económico" que "lesa os interesses dos trabalhadores e do povo, prejudicando o desenvolvimento do País".

A coligação estabelece que os serviços públicos são prioritários, "em particular os que concretizam o acesso do povo português a direitos fundamentais", como o SNS, a educação, a Segurança Social e a habitação.

