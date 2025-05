Livre quer namorar com o PS, mas não sabe como reagir a uma tampa

“Tudo aquilo que nós estamos a fazer em termos de reformas do Serviço Nacional de Saúde fica parado à espera de um Governo que só virá num novo ciclo político em 2026”, alertou, relembrando que um Governo sem diálogo parlamentar poderá tornar-se “muito rapidamente” num executivo de gestão.

Já na manhã desta terça-feira, o porta-voz do Livre tinha pedido mais uma vez maior compromisso a Pedro Nuno Santos, mas com um discurso já endurecido por o socialista continuar a piscar o olho à esquerda e à direita e, por isso, a dificultar a emergência de uma nova geringonça.

“Não entendo exatamente com o que o PS, neste momento, se importa. Parece que quer manter todas as opções em aberto. Muitas vezes, quem quer manter todas as opções em aberto acaba por não ter nenhuma opção, porque não mobiliza as pessoas”, criticou.

Também esta terça-feira, o tema das alianças à esquerda surgiu numa das campanhas ao lado. A coordenadora do Bloco de Esquerda, quando questionada sobre as pressões do Livre ao PS para um eventual executivo à esquerda, afirmou que o “programa da esquerda não pode ser ir para o Governo”.