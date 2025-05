O tempo de Gouveia e Melo e a Spinumviva. Tavares joga as fichas todas na defesa da democracia

O anúncio da candidatura presidencial de Gouveia e Melo, em entrevista à Renascença, marcou o dia político, mas Rui Tavares bateu o pé e recusou que o tema entrasse na campanha do Livre. A justificação era expectável e bastava olhar para as declarações dos últimos dias do porta-voz do partido – também aqui, ainda que nas entrelinhas, Tavares chama a defesa do parlamentarismo e da democracia.

“Quem quer ser Presidente da República, há uma coisa que tem de se habituar: respeitar os tempos dos vários órgãos de soberania. Nós estamos em eleições para eleger um órgão de soberania que é a Assembleia da República, que vai determinar a formação de outro órgão de soberania, que é o governo da República Portuguesa”, afirmou, para depois acrescentar que “a seu tempo, teceremos comentários”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



É um discurso de defesa do sistema democrático que o líder do Livre tem repetido até à exaustão e onde tem embrulhado toda a direita, referindo-se a uma ala que se “está a radicalizar”.

Agora, Rui Tavares coloca no embrulho também Gouveia e Melo e, nas entrelinhas, faz uma previsão pouco positiva de um possível mandato presidencial do antigo Chefe do Estado Maior da Armada.