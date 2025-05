Pedro Nuno à caça do eleitorado total. Indecisos, pensionistas, fileiras do Chega, da AD e toda a (outra) esquerda

O ex-ministro do PS Duarte Cordeiro disse-o claramente no comício desta semana na Figueira da Foz: “Luís Montenegro tem o dever de ser transparente e dizer até onde está disponível de para negociar com a IL”, considerando que “isto é fundamental para o eleitorado do centro e dos pensionistas que têm de saber”.

É na sequência desta eventual coligação da AD com a IL que surge a frase de arranque deste artigo e dita por Basílio Horta, fundador do CDS e atual autarca do PS em final de mandato. “Não pode haver um democrata-cristão em Portugal que possa aceitar isto”, disse Basílio num almoço na Amadora, defendendo que “os democratas-cristãos só podem votar no PS”.

Invocar o medo da “motosserra orçamental” dos liberais serve como bilhete de entrada no eleitorado centrista que resta e que vê na IL um adversário, mais do que um parceiro. Basílio, por lapso ou não, chama-lhe “Intervenção Liberal”, alertando que pela “primeira vez temos uma ameaça séria de ter os direitos sociais em causa”.

A outra esquerda

Na tentativa de moderação e de uma aproximação ao centro, Pedro Nuno Santos tem, de alguma maneira, deixado a descoberto a relação com os partidos de esquerda à esquerda do PS – PCP, Bloco de Esquerda e Livre. Não os tem tratado propriamente a pontapé, mas esfriou as relações a bem do voto útil da esquerda.

O líder socialista não fala para esses partidos, lembra-os apenas como parceiros da "Geringonça" com quem diz ter conseguido dialogar e dar “estabilidade política” como secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e prefere falar para o eleitorado dessa área política.

“O eleitorado mais à esquerda do PS pode olhar para o PS como uma força progressista de avanço de defesa do Estado Social e era importante que, em muitos círculos onde eles não vão conseguir eleger deputados que pudessem, através do PS, dar o contributo para derrotarmos a AD e termos um governo progressista”, disse esta quarta-feira Pedro Nuno aos jornalistas.

É uma estratégia que tem irritado profundamente os partidos à esquerda do PS, com o porta-voz do Livre, Rui Tavares, a defender, em alternativa, o círculo nacional de compensação como forma de aproveitar totalidade dos votos, sem nenhum ser desperdiçado, opção a que o PS se vem opondo.