Sondagens da Pitagórica favorecem AD em mais de 4 pontos, Chega e PS penalizados

No entanto, há quem faça de forma diferente.

No caso dos estudos do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (CESOP), a sondagem também é realizada por CATI, mas a amostra é completamente aleatória e é depois estratificada com base na população por regiões, sexo, idade e pelo voto nas últimas eleições.

O diretor do CESOP, João António, assume à Renascença que "não há uma forma melhor de fazer as coisas" no que toca a sondagens, com todas as empresas a terem diferentes formas de distribuir indecisos, decidir amostras ou tipos de inquérito, referindo que é necessário assumir que os barómetros são "instrumentos com erro" associado.

Chega é o mais subestimado, AD tem os resultados mais favorecidos

O exercício que a Renascença fez foi simples: o número de inquiridos pela Pitagórica que disse ter votado em cada partido nas últimas legislativas foi ajustado tendo em conta o resultado real da respetiva força política nas eleições de 2024, à semelhança do que a Universidade Católica fez para as sondagens para a RTP, Antena 1 e Público.

Os cálculos não invalidam o trabalho realizado pela empresa de sondagens, apenas oferecem uma nova perspectiva, ponderando a amostra com base no voto de eleições passadas.

Ajustando os números aos resultados reais das legislativas do ano passado, a Renascença conclui que as intenções de voto na AD estão a ser sobrestimadas em 4,1 pontos nas sondagens da Pitagórica, enquanto o PS é subestimado, em média, em cinco décimas: apesar das intenções de voto estarem inflacionadas numa das sondagens, os eleitores do PS estão subrepresentados em outros sete barómetros ou vagas da "tracking poll".