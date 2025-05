A campanha do Chega. Indisposições de Ventura, protestos de ciganos e o sonho de vencer

Veja também:

A campanha do Chega para as legislativas de domingo deu a volta ao país, mas foi marcada por uma série de eventos não planeados que ditaram o ritmo do partido. Com André Ventura fora, esta sexta-feira o Chega procura mostrar que não é o "partido de um homem só".

Indisposições de Ventura

O episódio de terça-feira, em que André Ventura se sentiu mal durante um discurso em Tavira, marcou a campanha do Chega e os efeitos foram além do esperado. O líder do partido passou a noite no Hospital de Faro e prometeu voltar mais forte, mas muita água mata a planta, e o regresso foi precipitado.

Quarta-feira ficou em repouso, sem participar na campanha, e contra os conselhos de Marcelo Rebelo de Sousa, André Ventura insistiu em voltar à atividade frenética, e correu mal.

Esta quinta-feira voltou a sentir-se mal, poucos minutos depois de regressar à caravana, em Odemira, perdeu as forças e foi retirado do local pela equipa de seguranças. De INEM foi para o centro de saúde mais próximo, daí foi de ambulância para Santiago do Cacém, para o Hospital do Litoral Alentejano, e mais tarde para o Hospital de Setúbal, de onde saiu já perto das 23h00.

Os episódios expõem a fragilidade humana que toca a todos, e também a André Ventura. O líder do Chega, que se apresenta sempre com vigor, enérgico e impetuoso, foi visto a fraquejar fisicamente pela primeira vez, e duas vezes na mesma semana. O efeito que terá no eleitorado e na opinião pública é uma verdadeira incógnita.

Protestos da comunidade cigana

Se a segunda semana da campanha foi feita a reboque das indisposições de André Ventura, a primeira semana foi também marcada por um fator extra-partido: as constantes manifestações de membros das comunidades ciganas, de norte a sul do país.

Começou em Aveiro e apanhou a comitiva de surpresa. Mas a exceção passou a ser regra. O pico foi atingido em Braga, onde os ânimos ficaram acesos e André Ventura chegou a ser atingido com cuspidelas.

Também em Viana do Castelo, Vila Real, Castelo Branco e Vila Real de Santo António foram palco de protestos contra o partido que sempre comprou a guerra contra esta comunidade. No Chega acreditam que o partido vai sair beneficiado, resta saber se o país concorda com os dirigentes do partido.