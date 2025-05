BE longe da rua, mas perto dos "invisíveis"

De Pedro Nuno Santos chegou a disponibilidade para o diálogo, que Mariana Mortágua aceitou na hora. Mas foi no penúltimo dia que pôs as cartas na mesa e traçou o limite para entendimentos: o teto às rendas. “Uma questão de sensatez”, sublinhou a líder bloquista.

A imposição de limites às rendas, a par da valorização do trabalho por turnos e as taxas para os super-ricos, foram as bandeiras do programa eleitoral do Bloco. O guião foi sendo repetido ao longo da campanha que percorreu cirurgicamente o país, sempre focado no discurso feminista e no compromisso de empenho pela luta dos direitos, da liberdade e da igualdade. Uma campanha centrada nas mulheres e nos “invisíveis” do país, repetia Mariana Mortágua.

>O eleitorado jovem foi outra das apostas do partido que, em parte, trocou a rua pelas redes sociais. Uma dinâmica diferente que surgiu como resposta ao atual desafio da esquerda: o crescimento da direita e da extrema-direita entre os mais novos.

Porto, Lisboa e Setúbal foram algumas das principais apostas do BE que usou ainda como trunfo os fundadores do partido, Francisco Louçã, Luís Fazenda e Fernando Rosas, para reconquistar os distritos de Braga, Aveiro e Leiria.

O objetivo foi desenhar, nos quase quatro mil quilómetros percorridos, uma “campanha intergeracional” com bases no passado para lançar o futuro do partido que tenta reerguer-se a 18 de maio.

Fabian Figueiredo, no último domingo, prometeu que o Bloco será “a surpresa da noite eleitoral”. A ver vamos se será boa ou má.