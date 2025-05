​CDU. Pouco "nheca-nheca" para "falar do que importa na vida das pessoas"

Veja também:

“Nheca-nheca” ficou célebre nos debates antes da campanha oficial para as legislativas. Paulo Raimundo usou a expressão no debate televisivo com André Ventura.

O líder da coligação CDU nunca explicou bem o que significa ao certo “nheca-nheca”, mas será consensual que será algo do género falar muito sobre a mesma coisa ou falar de coisas que pouco interessam.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Se assim for, a campanha que a CDU procurou fazer foi o contrário de “nheca-nheca”. Paulo Raimundo e os restantes intervenientes comunistas e ecologistas orientaram o discurso para falar “do que importa na vida das pessoas”. Ou seja, Raimundo insistiu na necessidade de aumentar salários e pensões, falou do acesso à saúde e à habitação, defendeu mais direitos para as crianças, jovens e trabalhadores.

E desta tónica Paulo Raimundo pouco quis sair. Não quis, por exemplo, palpitar sobre cenários de diálogo à esquerda, comentar sondagens ou o caso Spinumviva, nem as idas ao hospital de André Ventura.

O secretário-geral do PCP considera que assim a CDU consegue distanciar-se dos restantes partidos e adversários políticos.