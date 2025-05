Foto do dia. Raimundo desce o Chiado confiante numa subida nos votos

A campanha aproxima-se no fim e os partidos cumprem as respetivas tradições eleitorais. No caso da CDU, a descida do Chiado é obrigatória.

À chamada comunista não faltaram antigos secretários-gerais do partido, como Carlos Carvalhas ou Jerónimo de Sousa. Uma manifestação de força numa altura em que a CDU acredita poder inverter o declínio eleitoral verificado os últimos anos.

O apoio, garante Paulo Raimundo, sente-se nas ruas: "O que é fundamental é esse crescimento do apoio das pessoas que estão a acreditar e a confiar na CDU", disse o líder comunista.

A esperança é que a adesão às propostas do partido se traduza em mais votos e mais deputados. Raimundo confia no povo, mas não deixa de olhar para os céus — talvez à espera de que a providência também lhe dê uma ajuda no domingo.