Quer duplicar e quer governar. Tavares parece outro, mas ainda tem arestas a limar

Aliás, o penúltimo serão de campanha foi o reflexo da estratégia “sanduíche” da campanha do Livre: começar lançado nas críticas e nos desejos pós-eleitorais, abrandar a meio e voltar a ganhar força no final.

O porta-voz do partido está confiante de que o “partido se vai tornar relevante”, com um “resultado que se veja e que os outros vejam” e que vai obrigar a restante esquerda a mudar a perceção e a chamá-lo em caso de negociações para uma nova geringonça: “Por que raio é que não haveríamos de estar prontos para governar? Este país também é nosso”, referiu Tavares, no discurso mais aguerrido e duro desta campanha.

Diferentes, mas a querer falar à esquerda

A resposta ficou por dar – se os socialistas não quiserem dialogar e avançarem sozinhos para um governo minoritário, o Livre viabiliza esse executivo?

Tavares escudou-se sempre que “o que importa é reforçar a votação”, mas o líder do partido sabe queque, para entrar num executivo à esquerda, estará sempre dependente de um convite de Pedro Nuno Santos. Por isso, as pressões para que o PS deixasse o “diálogo com todos” pela nova geringonça foram muitas e constantes, em quase todas as declarações aos jornalistas.

Ao início, Rui Tavares caracterizava a estratégia socialista de voto útil como “derrotista”, incapaz de “mobilizar eleitorado” e longe do “pragmatismo que a direita estava a mostrar”. Os apelos foram ignorados e isso parece ter feito o líder do Livre endurecer o discurso.