Sondagem das Sondagens estima vitória da AD, mas sem maioria com IL

Os resultados são semelhantes em relação ao que se verificava no ano passado, antes das legislativas de março. Na altura, a AD tinha os mesmos exatos 32,3% que tem agora e venceu as eleições por uma margem mínima, com 28,8%, contra os 28% do PS. Os socialistas tinham, na altura, 27,8% na Sondagem das Sondagens, mas caíram 1,7 pontos em pouco mais de um ano.

O Chega, que desceu ligeiramente nas intenções de voto em março após casos internos no partido, está em crescendo nas duas semanas de campanha e chega aos últimos dias antes das eleições com 18% das intenções de voto - uma percentagem igual à que partido registou nas eleições do ano passado. Por esta altura no ano passado, a dois dias das eleições, o Chega tinha 16,9% na Sondagem das Sondagens.

Ao contrário do ano passado, em que o lugar de quarta força política alterou bastante ao longo da campanha, desta vez está praticamente entregue à Iniciativa Liberal. O partido regista 6,4% das intenções de voto e foi quem mais subiu em relação ao resultado nas últimas eleições e na Sondagem das Sondagens durante o último ano, onde tiveram cerca de 5%.

As intenções de voto chegaram a ser ainda maiores, quando andaram entre os 7 e 8% após a queda do Governo, mas o partido estabilizou à volta dos 6% durante a campanha eleitoral.