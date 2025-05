Sondagens. Quanto custam, quem paga e como influenciam as eleições?

À pergunta "Esteve atento às sondagens durante a campanha eleitoral?", 33% das pessoas disseram ter estado "nada atento" e 34% responderam "pouco atento", enquanto 25% disseram que estiveram “bastante” atentos e apenas 8% declararam ter estado “muito” atentos às sondagens.

Historicamente, homens prestam mais atenção do que as mulheres e os mais atentos às sondagens são também os que têm o voto decidido antes da campanha eleitoral.

Como é que cada empresa realiza as sondagens?

Há uma lista de 13 empresas creditadas a realizarem sondagens em Portugal. Dessas, seis empresas diferentes estão a fazer sondagens para órgãos de comunicação.

Duas delas realizaram sondagens através do método mais fiável, o de simulação de urna - o ICS/ICSTE e a Intercampus -, enquanto uma empresa faz parte dos seus inquéritos de forma online, considerado o método menos fiável - a Aximage.

Outros dos aspetos que podem levar a pequenas discrepâncias é a forma como a amostra é obtida e as quotas para lá chegar.

Enquanto a amostra obtida pela Universidade Católica é completamente aleatória e depois é realizada uma ponderação aos números, duas das casas das sondagens usam números desatualizados dos cadernos eleitorais para as sondagens - a Intercampus vai buscar o dos cadernos eleitorais de 2023 e a Consulmark2 usa os Censos de 2021, ou seja, a população que Portugal tinha há quatro anos.

O tipo de inquérito também influencia a taxa de resposta e a percentagem de indecisos: as sondagens com um painel fixo, como da Aximage, têm maior percentagem de pessoas a responder que sondagens como do CESOP ou ISCTE; e os inquéritos online ou que têm a intenção de voto como primeira pergunta também surgem com menor percentagem de indecisos do que aqueles que colocam a pergunta das intenções de voto no fim da sondagem.

Mesmo depois de terem os resultados das intenções de voto, as empresas também diferem na maneira como distribuem os indecisos: Aximage, Intercampus, Consulmark2 e Pitagórica fazem a distribuição proporcional daqueles que dizem não saber em quem votar, enquanto o CESOP apenas tem em conta os indecisos que disseram ter a certeza que vão votar e o ICS/ISCTE usa um outro método, o da imputação múltipla.

Ainda assim, João António, o diretor do CESOP assume à Renascença que "não há uma forma melhor de fazer as coisas" no que toca a sondagens, referindo que é necessário assumir que os barómetros são "instrumentos com erro" associado.

Eis as empresas e como é que cada uma realiza as suas sondagens.

Aximage

- Realiza sondagens para o Diário de Notícias e o Chega;

- Parte das entrevistas são feitas por inquérito online (CAWI) e outra parte por inquérito telefónico (CATI);

- A empresa tem um painel fixo com cerca de nove mil nomes, de pessoas mais abertas a responder a sondagens, que são aleatoriamente escolhidas. A amostra é depois estratificada a partir da região, sexo, idade, escolaridade com base na população portuguesa, embora não seja especificado o ano;

- Distribui os indecisos de maneira proporcional;

CESOP/ Universidade Católica

- Realiza sondagens para a RTP, a Antena 1 e o Público;

- Entrevistas feitas por inquérito telefónico (CATI);

- São gerados de forma aleatória números de telemóvel com base numa amostra que não é estratificada. Os valores são depois ponderados, tendo em conta o sexo, idade, região e voto nas legislativas passadas;

- Distribui os indecisos de forma proporcional, tendo em conta o peso de cada partido nas intenções diretas de voto, mas apenas usa os indecisos que disseram ter a certeza que iam votar;

Consulmark2

- Realiza sondagens para o jornal Nascer do Sol;

- Entrevistas feitas por inquérito telefónico (CATI);

- É feita a seleção por quotas de género, idade e região em listas telefónicas, tendo em conta a população nos Censos de 2021;

- Distribui os indecisos de maneira proporcional;

Intercampus

- Realiza sondagens para o Correio da Manhã, CMTV e Jornal de Negócios;

- Uma das sondagens foi feita por método de simulação de urna (CAPI), as outras por inquérito telefónico (CATI);

- A amostra é estratificada por sexo e região de maneira proporcional. Os dados são obtidos através do Recenseamento Eleitoral da população portuguesa no final do ano de 2023;

- Distribui os indecisos de maneira proporcional;

ICS - ISCTE

- Realiza sondagens para a SIC e o Expresso;

- Três das sondagens foram feitas por método de simulação de urna (CAPI), a outra por inquérito telefónico (CATI);

- A amostra é estratificada por sexo, idade, instrução, região e dimensão dos agregados com base na população dos cadernos eleitorais do final de 2024;

- Indecisos distribuidos por imputação múltipla, de acordo com uma série de perguntas relacionadas com a inclinação política, a aproximação a partidos ou tendências de comportamento de voto;

Pitagórica

- Realiza as sondagens para a TVI, CNN Portugal, Jornal de Notícias e TSF;

- As sondagens são feitas através de inquérito telefónico (CATI);

- A amostra é aleatória com base em quotas por distrito, sexo e idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da população no final de 2024;

- Distribui os indecisos de maneira proporcional.