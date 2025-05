A noite de uma “derrota pesada” que tem tudo para dias de facas longas. Um psicodrama socialista

Veja também:

“Nãaaaao.” Foi um bruá na sala do hotel Altis, em Lisboa, quando Pedro Nuno Santos anunciou a decisão de demitir-se do cargo de secretário-geral do PS. Alguns dirigentes do partido, de resto, cedo deram sinal de que isso podia acontecer. Duarte Cordeiro, amigo próximo do ainda líder socialista, tinha sido taxativo na televisão NOW. Se o partido ficasse atrás do Chega, Pedro Nuno tinha de sair. Resta saber em que lugar ficará o partido de André Ventura, após o apuramento dos votos da emigração.

Logo à entrada para o quartel-general do Altis, Pedro Nuno Santos vinha de semblante carregado, sabendo já de antemão o resultado das projeções das televisões que davam todas a vitória à AD. E já corria entre os jornalistas que o PS podia estar taco a taco com o Chega a disputar o segundo lugar. Logo aí, o líder socialista ignorou a pergunta, feita por duas vezes, se ainda acreditava numa vitória do PS. Era preciso “aguardar”, pediu.