A noite mais longa do PAN acabou em festa

Foram longas horas que se viveram com grande ansiedade no hotel de Lisboa, onde estava montada a sede da noite eleitoral do PAN.

Foram cerca de 20 militantes resistentes que aguentaram longas horas sentados, com os olhos fixados na televisão, para saberem se iam conseguir manter a representação parlamentar.

Durante as longas horas de silêncio houve uma exceção quando Mónica Freitas, ex-deputada no parlamento regional da Madeira, falou em direto num debate televisivo. Um momento bastante aplaudido pelos militantes na sala.

Mas o verdadeiro momento de festa aconteceu bem no fim quando Inês Sousa Real foi eleita pelo círculo de Lisboa. Os vários militantes presentes em êxtase começaram a gritar “Somos PAN” e abanaram efusivamente as bandeiras do partido.