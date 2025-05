AD vence sem maioria. E agora? Prazos, rituais e decisões de Marcelo

Veja também:

A AD – Coligação PSD/CDS ganhou (outra vez) as eleições legislativas, reforçou o resultado de há um ano, mas não conseguiu a desejada “maioria maior”. Luís Montenegro e Marcelo Rebelo de Sousa têm, por isso, um problema em mãos.

Com o Chega de fora de qualquer acordo de governabilidade e a saída de cena de Pedro Nuno Santos, o apoio da Iniciativa Liberal (que elegeu 9 deputados) não bastará à AD (que elegeu 86 deputados) para alcançar a fasquia dos 116 (mais de metade) no Parlamento.

A viabilização do Governo ficará nas mãos do próximo líder do PS? Ou o “não é não” ao Chega e do Chega irá mudar? Estas são questões para os próximos dias ou mesmo semanas.

1. Audições aos partidos começam antes dos resultados oficiais

Marcelo Rebelo de Sousa tenciona ouvir os partidos com assento parlamentar já a partir de segunda-feira. A Constituição permite ao Presidente da República iniciar este processo antes da publicação oficial dos resultados, bem como indicar desde logo quem pretende indigitar como primeiro-ministro.

O chefe de Estado adiantou que pretende escutar os partidos “calmamente, serenamente”, de forma a interpretar a vontade dos portugueses expressa nas urnas e avaliar as condições de governabilidade.

2. Fase legal pós-eleitoral: prazos e formalidades

Após as eleições, a lei prevê um prazo de duas semanas para apresentação de reclamações, pedidos de recontagem de votos ou repetição de atos eleitorais. Terminada essa fase, os tribunais entregam à Assembleia da República as atas de apuramento geral.

A publicação do mapa oficial dos resultados em Diário da República deve ocorrer até oito dias depois da receção das atas.

Só então os resultados são formalmente reconhecidos, embora o processo político possa já estar em curso.