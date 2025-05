César propõe diretas no PS para junho e congresso pós autárquicas. Opção não é consensual

Há uma maioria no PS que defende que as eleições diretas para a escolha do novo líder só deveria ser feita após as autárquicas do outono e que até lá deveria ser o presidente do partido, Carlos César, a fazer a gestão corrente. Esta segunda parte é a que já está garantida. E é essa, por exemplo, a opinião de Ascenso Simões, antigo governante e ex-deputado que à Renascença é taxativo quando é questionado sobre como fica até lá a liderança: "Para que serve o presidente do partido?"

No entanto, o partido está dividido. Na ressaca do resultado das legislativas deste domingo, em que o PS perdeu não só as eleições, como se arrisca a ficar atrás do Chega na contagem dos votos da emigração, os socialistas veem-se confrontados com o dilema de quando escolher o novo secretário-geral e sucessor de Pedro Nuno Santos. Antes, como defende César, ou depois das eleições autárquicas?

A Renascença sabe que Carlos César irá apresentar à Comissão Nacional uma proposta para haver eleição do novo secretário-geral do PS em final de junho ou no primeiro fim-de-semana de julho e o congresso poderá ocorrer depois das autárquicas, se o novo líder assim o desejar.

Pedro Nuno Santos irá manter-se em funções até sábado, sabe a Renascença . É precisamente o dia em que se realiza a Comissão Nacional do partido que já foi, entretanto, convocada. A partir daí será o presidente do PS, Carlos César, a substituir o secretário-geral socialista, que se demitiu este domingo à noite, após os resultados das eleições legislativas.

Com uma redução forte no grupo de deputados, os so(...)

Eleições e congresso depois das autárquicas é o que defende também um presidente de câmara do PS contactado pela Renascença. Recandidato ao cargo, este autarca está há meses com uma campanha no terreno que não quer ver, de novo, interrompida e desta vez por uma eleição interna que perturbe a dinâmica. "O foco total e único é nas autárquicas", diz esta fonte.

Na mesma linha desta maioria vai um dirigente de Pedro Nuno Santos que, à Renascença, defende que Carlos César deve "gerir a coisa tranquilamente e depois encontra-se uma liderança". A mesma fonte do PS diz que o presidente do partido "sabe coser e fazer as pontes entre as diferentes tendências do partido".

Também Porfírio Silva, dirigente do PS e diretor do Ação Socialista, o órgão oficial de informação do partido, defendeu já esta segunda-feira no seu blogue pessoal que "não faz sentido que o PS entre num processo eleitoral interno em paralelo com as autárquicas", referindo que o partido tem "órgãos em funcionamento" e o "foco" tem de ser o das autárquicas.

Mesmo Francisco Assis, dirigente socialista que pertence à ala moderada do partido, já veio defender em entrevista ao Observador que "O PS não se deve precipitar no imediato com a realização de um congresso", acrescentando que "se deve esperar pelas autárquicas".

Esta é uma solução que tem vários problemas, nomeadamente uma vacatura do lugar de secretário-geral numa altura em que é preciso tomar decisões sobre governabilidade do país, com alguns socialistas a assinalarem como problemático que o presidente do partido fique com o ónus de tomar decisões que possam condicionar o futuro líder do PS.

A solução intermédia: diretas já, congresso depois

A solução que estará a ser ponderada, segundo apurou a Renascença, é algo intermédio e que possa resultar a contento das várias tendências. Marcar eleições diretas para a escolha do novo líder já e realizar o congresso depois das autárquicas. De resto, Pedro Nuno Santos foi o primeiro a mostrar urgência na sua própria substituição logo na noite eleitoral

Fonte do PS diz à Renascença que este esquema de calendário pré-autárquicas "parece ser mais ajuizado, mesmo fazendo o congresso só depois". Isso permitiria ter, por exemplo, um secretário-geral eleito a tempo da apresentação do programa de Governo e de tomar decisões sobre o posicionamento do PS num Parlamento já com a posse tomada.

Um presidente de uma das maiores federações do PS admite à Renascença que "quem está nas concelhias e a preparar as autárquicas não quer diretas agora", mas também valida que "o partido não pode cair no vazio" e que deve ser encontrada a tal "solução intermédia".

A mesma fonte não vê problemas, por exemplo, em que o novo secretário-geral eleito fique a gerir tudo com os atuais órgãos de direção, sendo que os novos só seriam eleitos num congresso a realizar após as autárquicas. "O partido não está com qualquer espírito de fricção com um eventual novo líder", garante este dirigente socialista.

Sendo assim, a nova liderança teria o secretariado nacional e a comissão política escolhidos por Pedro Nuno Santos, mas o presidente de federação do PS já citado diz à Renascença que o partido "está consciente" do problema que tem em mãos, apelando ao mesmo tempo para que surja uma candidatura única à liderança.

Na mesma linha, um dirigente de uma das mais importantes concelhias do PS diz à Renascença que não acredita sequer que Carlos César deseje ou aceite ficar a fazer a gestão do partido sem uma nova liderança. "É insustentável achar que podem aguentar sem líder até depois das autárquicas", diz este dirigente.