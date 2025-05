Como foram as legislativas? Noite longa à direita, noite fatal à esquerda

Sondagens acendem os alarmes no PS e chovem críticas Às 20h00, as projeções divulgadas pelos principais canais televisivos precipitaram uma guinada no rumo da noite. Anteviram (com exatidão) uma vitória da AD, embora sem maioria absoluta. (Hugo Soares começou logo a falar em “vitória eleitoral reforçadíssima”.) Mas, mais surpreendente, as projeções revelaram um empate técnico entre PS e Chega. No PS, o impacto foi imediato. A hipótese de o partido ser ultrapassado pelo Chega em número de votos ou mandatos congelou os ânimos.

No espaço de minutos, a tensão transformou-se rapidamente em críticas internas. Sérgio Sousa Pinto foi dos primeiros a reagir, pedindo de forma clara a saída de Pedro Nuno Santos: “Ou o PS muda de direção, ou a direção acaba com o partido”. Em declarações à Renascença, Mariana Vieira da Silva, ex-ministra da Presidência e candidata por Lisboa, assumiu uma postura autocrítica: “É uma derrota muito pesada. O PS falou pouco de futuro e legitimou demasiado as posições do Chega.” A dirigente reconheceu que os socialistas falharam na mobilização do eleitorado progressista e perderam espaço para a extrema-direita. António Vitorino, putativo candidato do PS nas eleições presidenciais, falou, "na SIC", numa “alteração estrutural do sistema político”. Vitória da AD, colapso da esquerda e ascensão do Chega Finda a contagem nacional, os portugueses ficaram a saber: a Aliança Democrática elegeu 89 deputados. O PS e o Chega ficaram ambos com 58 mandatos. (Faltam ainda distribuir 4 deputados dos círculos da emigração.) O Chega, que se estreou no Parlamento em 2019 com um deputado, cimentou, pois, a sua posição como força política nacional. André Ventura reagiu com euforia, sublinhando que o resultado representa “o fim do bipartidarismo” e prometendo “exigir contas a todos os poderes em Portugal”. A Iniciativa Liberal cresceu e também festejou – mas pouco. Elegeu nove deputados, apenas mais um do que na anterior legislatura. “O nosso papel será no Parlamento, continuando a defender as nossas ideias”, fez saber Rui Rocha. (Os partidos de direita em conjunto terão deputados suficientes para levar a cabo uma revisão constitucional, se o assim desejarem.) À esquerda, o ambiente foi de tudo menos euforia. O Bloco de Esquerda perdeu elegeu apenas uma deputada, a líder do partido, Mariana Mortágua, por Lisboa. A dirigente assumiu: “Foi uma grande derrota.” (Ainda assim, a coordenadora do BE anunciou que apresentará uma moção no próximo congresso para disputar novamente a liderança.) A líder do PAN, Inês Sousa Real, provou ser uma sobrevivente. Foi eleita por Lisboa, voltando a ser a única deputada do partido. Assumiu que o resultado ficou aquém das expectativas, mas considerou importante manter presença no Parlamento: “Neste momento de tantas ameaças, a nossa voz não pode desaparecer.” A CDU elegeu apenas três deputados, menos um que na anterior ida às urnas. Paulo Raimundo disse que é tempo de assumir "o caminho da resistência". O Livre foi o único partido à esquerda a crescer: elegeu seis deputados. Rui Tavares destacou o simbolismo do resultado e prometeu lutar contra a radicalização da direita: “não baixamos os braços, nem achamos normal uma extrema-direita tão forte e uma esquerda a recuar.” Houve ainda espaço para algo novo: o Juntos pelo Povo (JPP), partido madeirense que conseguiu eleger um deputado, aumentando para dez o número de forças políticas com assento parlamentar — um novo recorde na Assembleia da República.