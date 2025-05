Crescimento da IL "soube a pouco" e ficou longe do casamento com a AD

O silêncio imperou desde as oito da noite - altura em que as projeções não eram favoráveis a uma maioria entre a IL e a AD - e manteve-se até meio da noite quando Rui Rocha é o primeiro deputado eleito pelo partido no círculo de Braga e minutos depois é festejada a eleição de Carlos Guimarães Pinto pelo círculo do Porto.

Os membros do partido que passaram a noite no Palácio acordaram no momento em que começam a ver deputados da Iniciativa Liberal eleitos. A música alta ia animando o espaço que continuava a desejar mais que os oito deputados eleitos nas eleições de 2024.

Além do silêncio era também percetível o sofrimento na cara de vários liberais que não tiravam os olhos das televisões e dos telemóveis. Na sala, uma das que mais sofreu foi a deputada Joana Cordeiro. Eleita pelo círculo de Setúbal, a deputada só teve a certeza da sua eleição quando o distrito fechou a votação da última freguesia. O alívio foi tanto, que a deputada desatou aos abraços a todos os membros que a acompanhavam.

Os nove: seis repetentes e três estreias

De todos os distritos onde apostou durante a campanha eleitoral, a Iniciativa Liberal falou Leiria onde queria ter eleito André Abrantes Amaral, que Rui Rocha chegou a reconhecer como grande aposta.