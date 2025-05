Crescimento da IL "soube a pouco" e ficou longe do casamento com a AD

O silêncio imperou desde as oito da noite - altura em que as projeções não eram favoráveis a uma maioria entre a IL e a AD - e manteve-se até meio da noite quando Rui Rocha é o primeiro deputado eleito pelo partido no círculo de Braga e minutos depois é festejada a eleição de Carlos Guimarães Pinto pelo círculo do Porto. Os membros do partido que passaram a noite no Palácio acordaram no momento em que começam a ver deputados da Iniciativa Liberal eleitos. A música alta ia animando o espaço que continuava a desejar mais que os oito deputados eleitos nas eleições de 2024. Além do silêncio era também percetível o sofrimento na cara de vários liberais que não tiravam os olhos das televisões e dos telemóveis. Na sala, uma das que mais sofreu foi a deputada Joana Cordeiro. Eleita pelo círculo de Setúbal, a deputada só teve a certeza da sua eleição quando o distrito fechou a votação da última freguesia. O alívio foi tanto, que a deputada desatou aos abraços a todos os membros que a acompanhavam. Os nove: seis repetentes e três estreias De todos os distritos onde apostou durante a campanha eleitoral, a Iniciativa Liberal falou Leiria onde queria ter eleito André Abrantes Amaral, que Rui Rocha chegou a reconhecer como grande aposta.

Nos restantes, a Iniciativa Libera foi cumprindo com a eleição de pelo menos um deputado: Setúbal; Lisboa; Leiria; Aveiro; Porto e Braga. Apesar de o partido ter insistido com várias ações de campanha em Braga, de onde é natural Rui Rocha, o partido conseguiu eleger apenas o presidente dos liberais. Ainda a norte, no Porto, o partido manteve dois mandatos que foram entregues a Carlos Guimarães Pinto (um repetente) e a Miguel Rangel (uma estreia no parlamento). O número dois do Porto, agora deputado, é o atual secretário-geral da Iniciativa Liberal - um homem dos bastidores do partido, muito presente nas campanhas e em todas as ações dos liberais. Seguindo para sul também em Aveiro, o deputado Mário Amorim Lopes renovou o contrato com o parlamento. à semelhança de Joana Cordeiro em Setúbal, Mário também teve que esperar pela contagem dos últimos votos no distrito para assegurar o lugar. Em Lisboa, há dois novos deputados e foi na capital que o partido cresceu um mandato. Na frente os repetentes Mariana Leitão - líder parlamentar- e Rodrigo Saraiva - vice-presidente da Assembleia da República. Atrás e já no final da noite, confirmaram-se pela capital a eleição de Angélique da Teresa (vice-presidente do partido) e de Jorge Teixeira (o mais jovem deputado eleito pela Iniciativa Liberal que é também presença assídua na vida interna do partido). Por fim, em Setúbal, um dos distritos que a Iniciativa Liberal repetiu na campanha, foi reeleita Joana Cordeiro uma deputada já conhecida da Assembleia da República. O presidente da Iniciativa Liberal considera que nova configuração do plenário é "consequência" das políticas de esquerda. Rui Rocha fala de uma composição "mais complicada" e espera agora que os partidos "moderados" (onde não inclui o Chega) sejam responsáveis e os "adultos na sala".