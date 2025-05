Montenegro pede responsabilidade a PS e Chega. "Povo quer este Governo e este primeiro-ministro"

Veja também:

A AD elegeu mais nove deputados nas legislativas deste domingo e consegue mais 200 mil votos do que no ano passado. Apesar do resultado não chegar para garantir a estabilidade política, Luís Montenegro lê estes resultados como um sinal de confiança dos portugueses no Governo e na sua liderança.

No discurso de vitória, o líder do PSD e da coligação AD avisou que é responsabilidade da oposição garantir a estabilidade política porque, no seu entender, os portugueses votaram para ter o mesmo Governo e o mesmo primeiro-ministro.

“O povo quer este Governo e não quer outro. O povo quer este primeiro-ministro e não quer outro. O povo quer que este Governo e primeiro-ministro dialoguem com as oposições; mas o povo também quer que as oposições dialoguem com este Governo e com este primeiro-ministro”, disse Montenegro, em resposta à Renascença.

Esta noite, o líder da coligação AD não teve uma palavra para Pedro Nuno Santos que apresentou a demissão de líder do PS, mas questionado sobre de mantém o “não é não” ao Chega, o líder do PSD não repetiu a fórmula e disse apenas que vai cumprir a palavra e que vai dizer: “sim é sim a Portugal”.