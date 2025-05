​Numa esquerda em queda livre, a CDU assume o modo "resistência"

Veja também:

Entre as 22h30 e as 23h00 de domingo de legislativas fez-se a festa na sala de hotel que acolheu a noite eleitoral da CDU.

Primeiro foi eleito o líder do PCP, Paulo Raimundo; depois Paula Santos, cabeça de lista por Setúbal; e de seguida Alfredo Maia, cabeça de lista no Porto. Durante essa meia hora, a Juventude CDU, de olhos pregados nos ecrãs das televisões, gritou e proclamou as palavras de ordem habituais: “CDU avança, com toda a confiança”.

E a CDU ainda avançou com o sonho de um quarto deputado. Paulo Raimundo chegou a dizer que tinham indicação que manteriam o mesmo número de eleitos no Parlamento. Não aconteceu.

Aliás, várias coisas não aconteceram. A CDU não teve mais 100 mil votos do que em 2024, não reforçou a bancada com mais dois deputados, não conseguiu fazer regressar à Assembleia da República o Partido Ecologista “Os Verdes”. Não conseguiu eleger Bernardino Soares, por Beja, e despede-se (outra vez) do histórico parlamentar comunista António Filipe (era o número 2 de Lisboa e não foi eleito).