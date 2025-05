O filme das legislativas. Noite longa à direita, noite fatal à esquerda

Pedro Nuno Santos demite-se Já passava da meia-noite quando Pedro Nuno Santos surgiu para discursar. O ar grave confirmou o que muitos no PS já antecipavam: o secretário-geral demitia-se da liderança do partido. “Assumo as minhas responsabilidades, como sempre fiz. Vou, por isso, pedir eleições internas, às quais não serei candidato”, anunciou. A decisão, explicou, visa não condicionar o futuro posicionamento do PS face ao novo Governo: “O partido tem de tomar decisões importantes e eu não quero ser um estorvo.” Pedro Nuno Santos mostrou-se combativo nas palavras, mas resignado no gesto. Rejeitou qualquer apoio do PS ao futuro executivo de Luís Montenegro (deixando essa decisão nas mãos do próximo líder) e criticou o crescimento do Chega: “A extrema-direita tornou-se mais violenta, mais agressiva, mais mentirosa. Tem de ser combatida com firmeza, olhos nos olhos.” Montenegro vence, governabilidade em aberto Luís Montenegro subiu ao palco como vencedor da noite. Mas, cauteloso, reconheceu a ausência de maioria absoluta e apelou à responsabilidade das forças políticas para garantir a estabilidade. “O povo falou com clareza. Quer este Governo e não quer outro. O programa é o da AD. O primeiro-ministro é o atual. E todos devem ser capazes de colocar o interesse nacional acima de qualquer outro”, afirmou. Montenegro reiterou a exclusão de qualquer entendimento com o Chega e dirigiu-se diretamente ao PS, agora em transição interna, para assumir um papel responsável. Sobre os próximos passos, remeteu decisões para as audiências com o Presidente da República. O caminho da governabilidade, todavia, continua incerto. Sem maioria com a Iniciativa Liberal e com o Chega excluído dos entendimentos, Montenegro terá de encontrar um equilíbrio político delicado para conseguir investir e sustentar o seu Governo. Montenegro prometeu aos portugueses: “Nós vamos ser o Governo para todos, todos, todos.” E, até prova de contrário, terá de negociar com todos, todos, todos. Afinal, Marcelo Rebelo de Sousa já avisou: “O Presidente está à-vontade para nomear um Governo, tendo a certeza de que o Governo não é rejeitado imediatamente. Não está à-vontade para o nomear, não tendo essa certeza.” A noite deste domingo vai, pois, prolongar-se durante mais alguns dias ou mesmo semanas para a direita.