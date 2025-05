O pior resultado. BE torna-se partido de uma só cara

“A esquerda que defenda a liberdade, a democracia”, apelou a deputada durante os nove minutos da sua intervenção, que terminou interrompida com os aplausos dos apoiantes do partido na Casa do Alentejo. Eram 23h00 e confirmava-se a eleição de Mariana Mortágua: a única de deputada do Bloco de Esquerda na próxima legislatura.

Pela frente, a ainda coordenadora do partido terá as eleições autárquicas em setembro ou outubro. O desafio antecede as presidenciais em janeiro de 2026, em que a esquerda terá de encontrar uma figura forte e unânime para fazer frente à direita.