PAN fica no Parlamento por 2 mil votos. As margens de quem foi eleito e quem ficou por eleger

As eleições deste domingo foram decididas por largas margens, mas alguns dos deputados eleitos conseguiram o mandato por poucas centenas de votos.

A entrada do partido Juntos Pelo Povo (JPP) no Parlamento, por exemplo, foi decidida por apenas cinco mil votos, depois de, no ano passado, esta força política ter ficado fora do hemiciclo por cerca de 500 votos.

Na Madeira, a AD foi a força política mais votada e viu serem eleitos três deputados, enquanto o PS e o Chega conseguiram apenas um. O JPP, ao ser o quarto partido mais votado (com 12,32% e 17.115 votos), ficou com o sexto e último mandato naquele círculo eleitoral, roubando um deputado ao PS em relação ao ano passado.

Realizando os cálculos através do Método d'Hondt, o primeiro candidato a não ser eleito na Madeira foi o segundo nome da lista do Chega, Tiago Spínola Abreu.

Mas esta não foi a margem mais pequena da noite eleitoral: em Santarém, o último deputado a ser eleito foi o quarto nome da lista da AD, com uma diferença de apenas 492 votos para o PS (que não elegeu), enquanto que em Portalegre foi a vez do PS ficar com o último mandato, por uma margem de 667 votos em relação à AD.

Nos Açores, o primeiro a ficar de fora foi o segundo na lista do PS, que perdeu o mandato para o terceiro da lista da AD por apenas 776 votos.

Em Lisboa, o último mandato a ser atribuído foi para o PAN, partido que alcançou 1,84% dos eleitores e 23.369 votos, mais 2.305 do que o candidato seguinte, a 13.ª candidata da lista do PS, Maria Begonha. O resultado foi o pior do PAN em Lisboa desde 2011, mas foi suficiente para a eleição de Inês Sousa Real.

No Porto, o último candidato a conseguir ser eleito foi o segundo deputado do Livre naquele círculo eleitoral: Filipa Pinto, com mais 2.772 votos do que Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, e mais 1.642 votos do que o último candidato da AD a não entrar, que seria Álvaro Castello Branco, do CDS.

A cabeça de lista do Bloco teria à sua frente na fila outros dois candidatos, o 10.º da lista do Chega e o terceiro da lista da Iniciativa Liberal no círculo portuense.

Contas feitas, a AD conseguiu ter o último deputado a ser eleito no círculo eleitoral em 11 distritos, enquanto em cinco dos círculos foi um deputado do Chega a ser eleito. O PS só conseguiu isso uma vez e, em contrapartida, em nove círculos eleitorais foi o primeiro a ficar de fora. O mesmo azar aconteceu por três vezes ao Chega e por oito vezes à AD.

Além dos três grandes, há os casos do JPP, do PAN e do Livre, que foram o último partido a eleger, respetivamente, na Madeira, em Lisboa e no Porto.